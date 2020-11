Bakkers klaar? Op déze datum begint een nieuw seizoen ‘Heel Holland bakt’

Goed nieuws voor alle bakfanaten: een nieuw seizoen Heel Holland bakt gaat binnenkort van start. Op de Instagram-pagina van het programma maakt Janny van der Heijden bekend welke datum je in je agenda moet markeren.

En je hoeft niet meer zo heel lang te wachten.

Nieuw seizoen Heel Holland Bakt

“De HHB-tent is twee keer zo groot, de bakkers zijn drie keer zo enthousiast, Janny en Robèrt proeven vier keer zoveel en André… is gewoon André; steun en toeverlaat voor de thuisbakkers”, verschijnt er donderdagochtend op de Instagram-pagina van Heel Holland bakt. De tekst is het onderschrift van een video waarin Janny de HHB-fans toespreekt. “Ik heb een datum om in je agenda vast te zetten”, zegt het jurylid in die video. “27 december starten wij met een nieuw seizoen Heel Holland bakt. Dus: in je agenda!”

Maatregelen in de baktent

Het is dus nog precies 38 nachtjes slapen voordat er weer genoten kan worden van alle bakavonturen in de grote tent. Het programma zal inhoudelijk als vanouds zijn. Maar vanwege de coronacrisis zijn wel de nodige maatregelen genomen. Zo is er besloten om extra ruimte te maken tussen de werkbanken van de deelnemers. Ook dragen Janny en Robèrt beiden een plexiglasmasker tijdens het contact met de deelnemers.