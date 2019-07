Op déze datum begint het nieuwe seizoen van 'Boer zoekt vrouw'

Staan jullie ook weer te popelen om de zoektocht van verschillende vrijgezelle boeren op de voet te volgen? Dan hebben we goed nieuws.

Yvon Jaspers maakt via een vrolijk filmpje op Facebook bekend wat de startdatum van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw is. “Pak de agenda er maar weer bij lieve mensen.”

Vrijgezelle boeren

De aftrap van het 11e seizoen van Boer zoekt vrouw is op zondag 1 september. In deze aflevering stellen 10 nieuwe vrijgezelle boeren zich voor aan de kijkers. Vanaf dat moment kunnen er weer brieven geschreven worden naar de boeren. Wie weet zit jouw droomman er wel tussen…

Ongemakkelijke momenten

“Voor iedereen die een beetje zin heeft in een beetje liefde en romantiek in z’n leven heb ik heel goed nieuws! Want we hebben 10 nieuwe, spannende, knappe, grappige en vrijgezelle boeren”, vertelt presentatrice Yvon Jasper enthousiast. “En ze stellen zich aan je voor op zondag 1 september, vertrouwde tijd, vertrouwde plek: NPO1, KRO-NCRV. Kijken dus, 1 september!”

Al jaren weet het liefdesprogramma de kijkers te boeien met alle ontroerende, grappige, maar ook ongemakkelijke momenten. Wij kunnen ieder geval niet meer wachten!

De voorstelronde van het elfde seizoen van Boer zoekt vrouw is op zondag 1 september om 20.25 uur te zien op NPO 1.

Bron: Boer zoekt vrouw. Beeld: ANP