Waarom de datum van de WK-finale extra bijzonder is voor de OranjeLeeuwinnen

Het was een zenuwslopende halve finale, maar het is de leeuwinnen gelukt! De Oranjevrouwen hebben na een verlenging tegen Zweden de WK-finale in Frankrijk bereikt.

Het was Jackie Groenen die in de 99e minuut het winnende doelpunt scoorde.

7 juli

Nederland staat zondag 7 juli in Lyon in de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Ten eerste is dit de allereerste keer dat Nederland in de WK-finale staat, dus dat is al heel bijzonder. Maar 2 oplettende kijkers kwamen met nog een opmerkelijk detail. De datum van de finale is namelijk heel speciaal.

Mannenvoetbal

“De Nederlandse vrouwen spelen 7 juli hun eerste WK-finale. Exact 45 jaar nadat de mannen hun eerste WK-finale speelden”, schrijft iemand op Twitter. En inderdaad: het Nederlandse mannenelftal stonden op 7 juli 1974 in de finale tegen West-Duitsland.

Winnen

Hopelijk gaat het bij de vrouwen iets beter, want in 1974 verloren de mannen met 2-1 van West-Duitsland. Wij hebben er in ieder geval alle vertrouwen in, want de Oranjevrouwen zijn hartstikke goed bezig. Zet ‘m op!

De Nederlandse vrouwen spelen 7 juli hun eerste WK-finale. Exact 45 jaar nadat de mannen hun eerste WK-finale speelden. #toevalbestaatniet #NEDvSWE — Floris van Hoorn (@florisvanhoorn) 3 juli 2019

De krantenkop van 4 juli 1974, morgen precies 45 jaar geleden. Toen Nederland op 3 juli, vandaag precies 45 jaar geleden voor het eerst de WK-finale voor mannen haalde. #nedzwe #braned #usaned #neddui #wk1974 #WomensWorldCup2019 #WWC2019 pic.twitter.com/wkKZmEQk77 — Klaas Hazenoot (@KlaasHa) 3 juli 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP