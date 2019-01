Dave von Raven: 'Als ik een tijdje niet speel voor publiek word ik depressief'

Bij het grote publiek werd Dave von Raven (37) bekend vanwege zijn deelname aan het tv-programma Maestro, maar de sympathieke Rotterdamse zanger van The Kik maakt al van jongs af aan muziek, vooral geïnspireerd door The Beatles: “Eigenlijk is alles uit de jaren zestig mooier dan nu. Zelfs de koffiezetapparaten.”



Er zijn van die dingen die je maar gewoon het beste voor waar kunt aannemen. Bijvoorbeeld dat de muziek uit de jaren zestig de beste muziek is die ooit werd gemaakt. Want dat is gewoon een feit, en geen mening. Dat vindt althans Dave von Raven, zanger van de Rotterdamse beatband The Kik. En dat zegt hij zonder een spoortje sarcasme, met die droge Rotterdamse tongval waarmee hij tijdens zijn deelname aan het tv-programma Maestro ieders hart veroverde. Toen Dave als twaalfjarig jongetje voor het eerst een elpee van The Beatles uit zijn vaders platencollectie trok en die voorzichtig op de platenspeler legde, viel alles op z’n plek. Die sound, die mannen, die kleding. Dit was het!

Hebben je ouders jouw toekomstdroom altijd toegejuicht? “Ik kom uit een warm Rotterdams nest. Mijn vader had al drie kinderen uit een eerder huwelijk, maar die waren een stuk ouder dan ik en woonden niet bij ons. Dus ik groeide alleen op met mijn ouders. Zij hebben mijn liefde voor muziek altijd aangemoedigd. Ik mocht op pianoles toen ik dat wilde, en toen ik op een gegeven moment die optredens in winkelcentra begon te doen, reed mijn vader me op en neer. Hij is altijd ontzettend trots op me geweest. Als onzekere jongen van zeventien vond ik het heel gênant als hij op een vol terras begon op te scheppen over mij. ‘Die gozer is goed, jongen!’ riep hij dan net iets te hard.”

En hoe gaat dat nu? “Inmiddels zie ik de waarde in van zo’n trotse vader en heb ik het helemaal omarmd. Hij is 79 en samen met mijn moeder komt hij nog heel vaak kijken naar onze shows. Ook heeft hij nog altijd krantenknipsels over The Kik in zijn binnenzak, die hij te pas en te onpas tevoorschijn haalt. Hij en mijn moeder zijn nog steeds bij elkaar, ook dat vind ik wel bijzonder. Ze hebben het goed samen en genieten nog steeds van het leven. Aan het eind van de dag een pilsje, lekker sigaartje erbij. Dat is toch mooi?”

Zie jij jezelf een gezinnetje stichten? “Ik denk er de laatste tijd wel eens over na, ook omdat iedereen om me heen ermee bezig is. Ik ben de enige van de band zonder kinderen. Het lijkt me ergens heel erg leuk, een gezinnetje, maar ons leven nu is me ook veel waard. Mijn vriendin denkt er hetzelfde over. Dus ik weet het nog niet, even nadenken nog. We zien het wel.”

Het nieuwe jaar is net begonnen, wat zijn je doelen voor 2019? “Ik ben zelf niet zo van het plannen, maar voor de band ligt er al een tweejarenplan klaar. Na deze tour gaan we de studio in om weer een nieuw album op te nemen. Met eigen muziek, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Na het in het Nederlands vertalen van de hits van anderen, is het nu weer tijd voor eigen nummers. En dan weer optreden. Uiteindelijk vind ik dat het leukste van alles. Ik heb het ook echt nodig. Als ik een tijdje niet speel voor publiek word ik depressief. Als dat gebeurt, heb ik nooit meteen door waar dat gevoel vandaan komt, hoor. Het kwartje valt altijd pas later: o wacht, ik mis het optreden gewoon. Inmiddels weet ik ook dat ik daarin niet afhankelijk ben van het succes van The Kik. Ik kan altijd weer achter die piano in het winkelcentrum kruipen. Ook dan zal ik er alles aan doen om het publiek helemaal gek te krijgen. Desnoods ga ik boven op die piano staan. Als dat hoedje maar vol komt en de mensen blij zijn.”

Interview: Nienke Pleysier. Beeld: Ester Gebuis.