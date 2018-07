David en Victoria Beckham zijn al 19 jaar getrouwd en zó vieren ze hun jubileum

David en Victoria Beckham gaan samen al heel wat jaren terug. Op 4 juli vierde het sterrenkoppel hun 19-jarige jubileum.

Je kan van een 19-jarig huwelijk moeilijk verwachten dat het altijd rozengeur en maneschijn is. Dat was dan ook bij David en Vicks niet het geval. Zo werd de oud-voetballer meerdere keren beschuldigd van een affaire (hallo Rebecca Loos) en laaiden onlangs weer hardnekkige geruchten omtrent een scheiding op.

Gelukkig getrouwd

Het lijkt erop dat die scheiding verder weg is dan ooit. David en Victoria doen er in ieder geval alles aan om te laten zien hoe ontzettend gelukkig ze nog met elkaar zijn. Op Instagram regent het liefdesbetuigingen naar elkaar. “Wow. 19 jaar geleden was ik rond deze tijd van het jaar van kop tot teen gekleed in paars. Gelukkig getrouwd met de meest geweldige vrouw en moeder”, schrijft David.

Uit eten in Parijs

Kinderen Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper feliciteerden hun ouders met een zee aan ballonnen en bloemen. Om het te vieren deed het stel wat zoveel stellen doen als er wat te vieren valt: ze gingen uit eten. Maar dan wel in een chic restaurant in Parijs met een gierend dure fles wijn. “Speciale wijn voor een speciale dag”, aldus de modeontwerpster.

