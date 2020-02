Davina Michelle vindt zichzelf gemaakt voor het moederschap

Davina Michelle is nog maar 24 jaar en heeft al een enorme succesvolle carrière als zangeres. Maar niet alleen op werkgebied gaat het haar voor de wind, haar liefdesleven gaat ook erg goed. Zo zegt ze zelf dat ze gemaakt is voor het moederschap.

In de laatste editie van Beau Monde spreekt Davina over moederschap en haar kinderwens. “Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik gemáákt ben om moeder te worden. Dat voel ik aan alles”, zegt ze. Sinds haar carrière als zangeres zo’n vlucht heeft genomen heeft ze wel een iets andere blik op het moederschap gekregen. Haar ideaalbeeld van moederschap is verandert, omdat mensen haar op straat herkennen: “Als ik ze naar school zou brengen, dan is het onderweg: ‘Even stoppen, want iemand wil met mama op de foto.’ Om maar een stom voorbeeld te noemen”, vertelt de artiest.

Samen met producer

Davina Michelle is samen met Sebastiaan Brouwers. Maar niet alleen privé; ze werken alle twee in de muziek. Aan de Story vertelt ze: “Hij is muziekproducer.” En ze kennen elkaar ook al een geruime tijd. “Nadat ik met de auditie van Idols al op televisie was geweest zag Sebastiaan, met wie ik toen nog geen relatie had, een liedje van mij dat ik had gedeeld op social media. Hij en zijn team hebben me toen uitgenodigd mijn muziek te komen laten horen.” Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sebastiaan Brouwer (@brouwersebastiaan) op 5 Okt 2018 om 2:15 (PDT) Dit bericht bekijken op Instagram After a great week full of writing sessions we found ourselves some free time to see the rest of Nashville! What a great town! #nashville #writing #producer #davinamichelleofficial #subbassmusicgroup Een bericht gedeeld door Sebastiaan Brouwer (@brouwersebastiaan) op 12 Aug 2018 om 2:11 (PDT)

Moeder en artiest combineren

Dat Davina er naar uit kijkt om moeder te worden betekent niet dat ze haar zangcarrière naast zich neerlegt. “Ik focus me eerst op mijn carrière. Als ik later een mooi gezin én stabiele zangcarrière heb, hoef ik geen nieuwe Tayler Swift te worden. Laat mij lekker muziek maken. Verder zien we wel. Ik leef met de dag.”

Bron: Flair, Beeld: Brunopress