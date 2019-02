De bijzondere reden dat Meghan Markle vandaag in New York is

Meghan Markle is momenteel een paar dagen in New York en volgens bronnen van People is dat niet zomaar: de hertogin van Sussex zou namelijk vandaag een geheime babyshower houden.

De 37-jarige Meghan kwam vrijdag aan in New York en heeft haar zaterdag doorgebracht met het drinken van thee en het eten van macarons bij Laduree in SoHo. Ze was hierbij in het gezelschap van één van haar beste vriendinnen, styliste Jessica Mulroney.

Advertentie

Gezellig bijkletsen

Vandaag staat haar babyshower op de planning, waar maar een handjevol mensen voor uitgenodigd is. Volgens Harper’s Bazaar is dit een mooie gelegenheid voor Meghan om bij te praten met vrienden en wat tijd door te brengen in de stad waar ze zo van houdt. Het is voor veel vrienden waarschijnlijk de laatste keer dat ze Meghan voor haar bevalling nog zien.

Uitgerust

“Het is een relaxte trip voor haar. Meg zal verkwikt en uitgerust terugkeren naar huis, met heel veel nieuwe babykleertjes”, aldus een bron.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: People. Beeld: Getty