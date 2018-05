De dag nadat - mijn zoon niet meer naar school kon

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Andrea (48) en haar zoon Joost, nadat ze had besloten dat hij niet meer naar school kon. “Je wilt dat je kind zich ontwikkelt, blij is en kansen krijgt, niet dat alles onmogelijk lijkt.”

“Nadat Joost niet meer naar school kon duurde het drie dagen voordat ik eindelijk contact kreeg met de school, nadat ik een boze mail had geschreven aan de decaan. Een week later konden we op gesprek komen. Het was weinig vruchtbaar. Hoe erg was het pesten nou eigenlijk, was de teneur. Veel zou volgens de school aan Joost zelf liggen: hij was extreem achterdochtig en had waanbeelden. De school wilde Joost een SoVa-training geven en hem opvangen in een apart zorglokaal, maar ik had niet het idee dat dat de oplossing was. Volgens onze eigen hulpverlener was een andere school het beste voor Joost, een nieuwe plek waar hij direct goed geïntroduceerd zou worden en dat wilde ik zelf ook omdat ik nog weinig vertrouwen had in de school van Joost.”

‘Schoolhoppen’

“Joost had me inmiddels iets meer verteld en ook een paar appjes laten zien van andere leerlingen waarin ze hem uitlachten en pestten. Maar toen ik ging rondbellen bleek dat de scholen in Almere, de gemeente waar we wonen, een onderlinge afspraak hadden dat er tijdens het schooljaar niet gewisseld mag worden van school. Scholen vinden dat ouders anders te vaak gaan ‘schoolhoppen’. Zelf denk ik dat het met geld te maken heeft. Ik heb alle scholen gebeld, maar Joost kon nergens terecht. Uiteindelijk heeft hij drie maanden thuis gezeten.”

Menselijke benadering

“Omdat wisselen binnen Almere niet lukte ben ik buiten de gemeente op zoek gegaan naar een school en uiteindelijk kwamen we in Bussum terecht. Toen ik belde om te vragen of ze een plek hadden voor Joost durfde ik amper te zeggen dat hij extra ondersteuning nodig had. Een kind dat zorg nodig heeft is blijkbaar een risico voor een school – ze willen liever succesvolle kinderen – en ik had al een paar keer mee gemaakt dat scholen zeiden dan geen plek voor Joost te hebben. In Bussum werden we gelukkig wel heel goed opgevangen. Ik zie Joost nog door de school lopen, op weg naar het kennismakingsgesprek. Hij was zó angstig en je zag dat hij zich zo klein mogelijk wilde maken. Maar de school heeft hem fantastisch opgevangen. Ik weet nog dat ik het gevoel had alsof ik terugreed uit het buitenland na dat gesprek. Ik vond hun benadering zó menselijk. Eindelijk. Ze praatten niet met mij, maar vroegen van alles aan Joost zelf. In korte, duidelijke zinnen, zodat hij het begreep.”

Duizenden kinderen

“Het is vreselijk om met allerlei bureaucratische instanties te maken te krijgen als je kind niet goed gaat op school en het kan zoveel anders, zoveel makkelijker. Joost heeft het soms nog steeds moeilijk en hij heeft last van paniekaanvallen, maar op deze school staan ze altijd voor hem klaar en nemen ze hem serieus. Gepest is hij nooit meer. Joost zit nu in het eindexamenjaar en het gaat goed met hem, al is school nooit iets makkelijks voor hem geworden. De gevolgen van het pesten zijn er nog steeds. Soms moet ik hem ophalen omdat hij in paniek is. Met mijn dochter erbij die nog steeds niet naar school gaat is het soms best zwaar. Mijn kinderen zijn mijn baan ja. Ik had een eigen praktijk als kindertherapeut, maar daar heb ik mee moeten stoppen; het was niet meer te combineren met de kinderen. In Nederland zijn duizenden kinderen die thuis zitten omdat scholen hen niet willen of de ondersteuning niet gegeven kan worden, voor ouders is dat vreselijk zwaar. Je wilt dat je kind zich ontwikkelt, blij is en kansen krijgt, niet dat alles onmogelijk lijkt.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.