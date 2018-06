De dag nadat - het weer vonkte met mijn jeugdliefde

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Eveline (53) nadat zij haar jeugdliefde weer tegen het lijf liep en besloot om met hem af te spreken.

“Na die avond in Scheveningen hebben Etienne en ik nog twee afspraakjes gehad. Elke keer was het gevoel er weer, maar ik besloot dat het beter was om elkaar niet meer te zien, Etienne zat immers nog in een relatie. Inmiddels wist ik wel dat die relatie niet goed ging, maar ik wilde niet zijn escape zijn. Maar kort daarna beëindigde Etienne zijn relatie en stond hij van de ene op de andere dag op straat. Hij zou boven zijn garage gaan slapen, maar ik zei dat hij wel bij mij kon komen als de kinderen al op bed lagen en als hij was vertrokken voordat ze wakker werden. Dat hielden we twee weken vol, toen heb ik Etienne rustig voorgesteld aan mijn kinderen. Ze konden het meteen goed met hem hebben en twee weken later trok Etienne bij ons in. Anderen waarschuwden ons dat we niet te hard van stapel moest lopen, maar tot de dag van vandaag heb ik er geen spijt van gekregen.”

Samen een gezin

“We zijn inmiddels getrouwd en Etienne is als een vader voor mijn kinderen. Soms vind ik het jammer dat we van jongs af aan niet samen gebleven en ik nooit samen met Etienne een gezin heb gevormd, maar dat is soms hoe het loopt in het leven. Ons verleden heeft ons gevormd tot hoe we nu zijn. Ik zou mijn kinderen nooit hebben willen missen en gelukkig hebben wij elkaar weer teruggevonden. Uiteindelijk ben ik heel blij dat we elkaar weer hebben teruggevonden. Enige smet op ons geluk is dat wij de kinderen van Etienne niet meer zien doet ons allebei verdriet. Etienne mist ze elke dag en ik zou heel graag willen dat het anders was.”

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.