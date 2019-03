De dag nadat ik het kind van een ander sloeg

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Sjeeltje het vriendinnetje van haar dochter een tik gaf. Ze schaamde zich ontzettend en vond dat ze aan de slag moest gaan om zich leren te beheersen.

Sjeel: “Niet lang na het incident ben ik gaan praten met een kinderpsychiater die ik via-via ken. Ik vertelde wat er was gebeurd en we hadden een goed gesprek. Ik vond het bijzonder dat ze mij m’n verhaal liet vertellen en niet oordeelde. Ze legde uit dat het slaan van kinderen vaak een vicieuze cirkel is die moet worden doorbroken. Kinderen slaan is nooit goed te keuren. We zijn nu jaren verder en dat gesprek heeft me zo goed geholpen dat ik geen kind meer heb geslagen – ook mijn eigen kinderen niet. Haar tip om uit de situatie te stappen op het moment dat ik een rode waas voor mijn ogen krijg, bleek te werken. Loop weg en concentreer je op je ademhaling, het helpt echt.

Saar en Sophie hebben na het incident lang niet naar elkaar omgekeken, maar in groep 7 werden zij met nog wat andere meiden dikke vriendinnen. Ik bleek het toen nog even goed met Annemijn te kunnen vinden als voorheen. Afgelopen zomer logeerde Sophie een keer bij ons en ’s avonds vroeg ik of ze zich nog kon herinneren dat ik haar een keer een pak slaag had gegeven. Ze keek me verbaasd aan, zei dat haar moeder dat ook al eens had verteld, maar dat ze het niet kon geloven. Op dat moment viel er een last van me af. Ik was al die jaren bezorgd geweest dat Sophie, die ik écht een leuk kind vind, angstig voor mij was gebleven. Dat zij en Saar hard begonnen te lachen toen ik vertelde wat er precies was gebeurd, haalde de angel uit het verhaal.”

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock