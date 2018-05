De Dag Nadat - ik mijn borsten preventief liet verwijderen

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Jorien (42) nadat zij preventief haar borsten liet verwijderen om daarmee de grote kans op kanker te verkleinen. “De angst om ziek te worden is nu helemaal weg.”

“Ik ben nu twee maanden verder en ik voel me nog steeds heel goed. Vorige week ben ik op controle geweest bij de plastisch chirurg en ik hoef niet meer terug. Ze was zo tevreden over hoe het eruit ziet, ik hoef geen verdere controles meer. De littekens genezen heel goed, het ziet er steeds mooier uit. Ik ben heel blij met het resultaat. Mijn borsten veranderen nog, dus hoe het er straks definitief uit gaat zien, weet ik nog niet. Aan de buitenkant zie je geen verschil met hoe het was. Ik heb dezelfde vorm borsten als voorheen. Het voelt wel anders, het voelt hard. Dat heeft tijd nodig, ik verwacht dat mijn borsten nog wel wat zachter en flexibeler gaan aanvoelen. Ik heb ook geen gevoel meer in mijn borsten, maar dat wist ik vooraf al en ik neem dat voor lief.”

Vreselijke controles

“Ik kan nu zeggen dat ik had gewild dat ik dit veel eerder had gedaan. De angst ziek te worden is helemaal weg. Ik hoef niet meer naar die vreselijke controles, er is niet steeds weer die datum die door mijn hoofd spookt waarop ik door de mri-scan moet. En ik hoef niet meer steeds angstvallig mijn borsten te controleren op knobbeltjes. Ik sta veel ontspannener en relaxter in het leven. Het kan dus ook gewoon heel goed gaan, en dat verhaal wilde ik graag delen. Ik hoop dat het andere vrouwen over de streep trekt net als ik deze stap te maken.”

Interview: Lieneke van der Fluit. Beeld: iStock.