De dag nadat - ik mijn man moest reanimeren

Hier lees je hoe het verder ging met Esther (42) en haar man Mike, in de periode na de dag dat zij haar man moest reanimeren.

“Vooraf was ik gewaarschuwd: het kan zijn dat hij niet weet wie jij bent, wie de kinderen zijn. Dus hang allemaal foto’s van jou en de kinderen op. Dat heb ik gedaan, ook hing ik foto’s op van zijn ouders en zijn zus. Ik was er niet bij toen Mike zijn ogen opende, het ziekenhuis belde me en er werd me verteld dat toen ze aan hem vroegen: ‘Hoe heet je?’, hij ‘Mike’, antwoordde. Ik vertelde het meteen aan mijn schoonzus en danste tien minuten door de kamer, zielsgelukkig. Tot ik besefte: misschien is dat wel het enige dat hij weet, waarna ik vreselijk hard begon te huilen.

We kwamen aan in het ziekenhuis – de kinderen waren weer naar school – en daar zag ik Mike, die Mike niet was. Hij keek heel vriendelijk, zei: ‘Hee! Hee!’, maar het was heel duidelijk dat hij ons niet herkende. Hij was bij kennis, maar was niet ‘bij’. Heel gek, hij leek wel een klein kind.

Mike heeft vier dagen op de IC gelegen. Na die vier dagen begon hij ons langzaam weer te herkennen. Het leven tussen hoop en vrees heeft bijna een week geduurd. En toen hij eindelijk van de hartbewaking was, kreeg ik langzaam het idee: ja, ik heb mijn man weer terug. Hij is niet meer helemaal wie hij was, maar dit is goed genoeg. Hoe opgelucht ik was, kan ik niet beschrijven. En ondertussen werd ik gedragen door alle lieve mensen om ons heen. Mijn beste vriendin had een heel kook-eten-voor-Esther-systeem opgezet, het was geweldig. Het ontbrak ons aan niets. Op 20 november ging Mike het ziekenhuis in, op 5 december kwam hij thuis. Het allermooiste sinterklaascadeau ooit.”

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock.