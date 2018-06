De dag nadat – ik mijn naam veranderde

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Jill (50) nadat zij besloot om via de officiële weg haar voornaam te veranderen.

“Ik ben er nog steeds heel blij mee, heb er geen seconde spijt van gehad, voel me happy. Jill Carla is het dus geworden, want één voorletter vond ik altijd al saai. Dat heb ik ook uit respect voor mijn ouders gedaan. Mijn broertje heeft er wel even aan moeten wennen. Pas toen ik het hem uitgelegd had, viel het kwartje. Voor mijn vijftigste verjaardag kreeg ik toen een naamboordje van hem voor op de deur en een flesje Jillz. Uitleggen werkt sowieso heel goed: het is alsof mensen daarna dan automatisch het knopje omzetten. Natuurlijk vergissen ze zich soms, dat is oké, dat vind ik helemaal niet erg. Nu het officieel is, verandert er verder niet veel. Toch is er verschil: wat ik voelde als Carla is verleden tijd.”

Interview: Caroline Griep. Beeld: iStock.