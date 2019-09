De Dag Nadat - mijn man en ik in relatietherapie gingen

In Libelle 41 lees je het verhaal van Joan (37) die met haar man in relatietherapie ging. Hier lees je hoe het nu met haar gaat.

Joan (37): “Ik zei al dat ik eerst voor mezelf bij deze therapeut was geweest en dat had me ontzettend veel goed gedaan. Daarom had ik hier ook wel vertrouwen in. En terecht, zo bleek. We zijn een keer of zes bij haar geweest en elke keer kreeg ik weer een nieuw inzicht. Tijdens gesprekken gingen Boris en ik nooit zo de diepte in, maar bij deze therapeut werden we gedwongen om dat wel te doen. Dingen die toch een beetje onbespreekbaar waren, werden hier boven tafel gehaald; we werden gedwongen om onze gedachten en gevoelens uit te spreken. Of het nou over geld, sex of onze zoon ging.

Eén keer hebben we schreeuwend tegenover elkaar gezeten, waarop de therapeut kalmpjes opmerkte dat we dus echt totaal niet constructief bezig waren. Dankzij haar zijn alle issues die speelden, aangepakt. Ik vond het al met al ontzettend zinnig, ben heel blij dat we gegaan zijn. Wat ik in elk geval heb geleerd, is dat ik toch echt niet altijd mijn zin moet doordrijven en dat het zo vreselijk belangrijk is om tijd voor elkaar te blijven maken. En om je waardering voor de ander uit te blijven spreken.

Ik snap eigenlijk niet waarom mensen zo ingewikkeld doen over relatietherapie. Een beetje besmuikt, alsof het not done is. Terwijl: het is zo vreselijk belangrijk om je relatie goed te houden. En al helemaal als er kinderen in het spel zijn. Ik zie zo’n therapeut als een investering in je relatie. En ik weet heel zeker dat mocht het ooit weer een beetje scheef dreigen te groeien tussen Boris en mij, dan gaan we gewoon weer. Zoals ik al zei: ‘Snoeien doet groeien.’”

Tekst: Christien Jansen. Beeld: iStock