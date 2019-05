De Dag Nadat - ik naar Italië emigreerde voor mijn grote liefde

In Libelle 24 kon je het verhaal lezen van Margaretha die trouwde met haar Italiaanse vriend Daniele. Ze zijn samen gaan wonen in Italië en hebben inmiddels een dochter. Hier lees je hoe het nu met ze gaat.

Margaretha (40): “We wonen in het compleet gerenoveerde ouderlijk huis van Daniele, in de buurt van Milaan. Ik prijs mezelf nog elke dag gelukkig dat ik op deze prachtige plek mag wonen. Al snel nadat ik naar Italië was geëmigreerd, bleek ik zwanger te zijn. Onze dochter is nu vierenhalf. Ik heb het gevoel dat met haar komst de cirkel van mijn familiegeschiedenis rond is.

Familiegeheim

Mijn oma werd in de Tweede Wereldoorlog zwanger van een Italiaan, die daarna spoorloos verdween. Haar moeder en de pastoor wilden dat ze haar baby zou afstaan, maar dat kon ze niet. Ze hield haar zoon – mijn vader – zelf. Hij ontdekte pas toen hij in de twintig was dat zijn Nederlandse vader niet zijn biologische vader was. Ik ontdekte dit familiegeheim op m’n twaalfde. Dat ik voor een kwart Italiaans ben verklaarde voor mij waarom ik me vaak anders voelde dan anderen. Ik had ook sterk de behoefte om mijn roots te onderzoeken.

Krijgsgevangene

In Italië, tijdens mijn trip met Daniele, kwam ik erachter dat mijn Italiaanse opa als krijgsgevangene nooit geregistreerd heeft gestaan, wat verklaarde waarom mijn oma hem na de oorlog niet kon vinden. Ik vond het fijn om dit stuk familiegeschiedenis te ontrafelen. Hoewel de gebeurtenissen voor de oudere generaties van mijn familie vooral een bron van schaamte waren, ben ik er juist trots op. Des te mooier dat ik nu zelf een Italiaanse dochter heb. Met Daniele ben ik nog steeds zielsgelukkig. De manier waarop hij naar mij kijkt, alsof ik de enige vrouw op de wereld ben, is zó bijzonder. Hij steunt mij in alles wat ik doe. Dit is echte liefde.”

