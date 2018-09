De Dag Nadat - De liefdesvoorspelling van de waarzegster uitkwam

In Libelle 42 las je over de dag nadat de voorspelling die een Indiase waarzegster deed voor Annet (27), uitkwam. De waarzegster voorspelde dat ze een man zou ontmoeten die jonger én knapper is dan dat zij is, waarna ze stapelverliefd werd op Peter.

Hoe ging het verder?

Annet: “Inmiddels is het gesprek met de waarzegster tien jaar geleden en het mooie is: Peter en ik zijn nog steeds samen. De voorspelling van de waarzegster is dus echt uit gekomen: we hebben het nog steeds ontzettend goed samen. Het fijne van samenzijn met Peter is dat we heel goed samen kunnen, maar elkaar ook de ruimte geven om ons eigen leven te leiden. Zo wilde Peter nog graag een keer alleen op reis, dat had hij nog nooit gedaan. ‘Doe het’, zei ik. Ik ben naar Japan gegaan en hij naar India en twee maanden later spraken we weer af in India.

Toen Peter alleen op reis was, is hij op zoek gegaan naar de waarzegster. Onder lichte dwang van mij, Peter heeft niet zoveel met dat soort dingen, maar hij heeft haar gevonden. Ik had hem een foto meegegeven en in Jaisalmer vond Peter de waarzegster vrij gemakkelijk terug. Hij heeft met haar gesproken, vertelde over haar gesprek met mij van toen en over onze ontmoeting, werd bij haar thuis en haar familie uitgenodigd. Heel bijzonder. Het verhaal is rond. Vijfenhalve maand geleden hebben we een kind gekregen en met ons kind willen we heel graag terug naar India. Het is nu het favoriete land van Peter en mij. India doet iets met je, het brengt je dicht bij jezelf. Misschien kunnen er daardoor ook wel zulke bijzondere dingen gebeuren.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Interview: Rosa Koelemeijer. Beeld: iStock.