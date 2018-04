De Dag Nadat - mijn zoon op 4 mei zijn gedicht voordroeg op de Dam

Hier kun je het vervolg lezen over hoe het verder ging met Annemarie, nadat haar zoon de eer had een gedicht voor te dragen op 4 mei 2017. “Het was zo bijzonder.”

Annemarie: “Dit jaar zal ik zeker met heel veel aandacht kijken naar de Dodenherdenking op de Dam. Friesland is de provincie die nu aan de beurt is om het gedicht te leveren en daarom is Güner naar Leeuwarden gegaan om daar de finale bij te wonen en te jureren: toen hij vorig jaar gekozen werd, zat de winnares van 2016 ook in het comité.

We hebben het er nog weleens over met elkaar, dat het zo bijzonder was dat we dit mee hebben gemaakt. Ik weet in elk geval zeker dat 4 mei 2017 me voor de rest van mijn leven bij zal blijven. Het was ook zo indrukwekkend. Hoe Güner daar stond, voor al die mensen. En dan het moment dat het volkslied werd gespeeld: ik zong mee en het lied kwam uit mijn tenen.

Over de negativiteit die toen ook speelde, kan ik nu mijn schouders ophalen. Ik had het er toevallig een tijdje terug nog over met mijn schoonzus. We hadden allebei Sonja Barends boek ‘Je ziet mij nooit meer terug’ gelezen en ook Sonja had negatieve reacties gekregen vanwege haar afkomst. Het blijkt maar weer dat sommige mensen zich geroepen voelen om de meest vreselijke dingen te schrijven, die eropuit zijn om mensen extra te kwetsen. Helaas is het schering en inslag, maar het blijft onbegrijpelijk.

Door zijn gedicht ben ik er wel achter dat Güner veel creatiever is dan ik altijd had gedacht. Natuurlijk wist ik wel dat hij goed kan dansen, maar het is goed om te weten dat hij ook dit talent heeft. Vorig jaar werd Güner ook nog geïnterviewd voor het 3FM-programma Tussenuur. Vervolgens vroegen ze hem of hij wilde deelnemen aan het panel van dit programma. Daar heeft hij ja op gezegd, dus dat heeft hij er ook nog aan overgehouden. Al met al was het een heel bijzondere ervaring en een geweldige eer!”

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock.