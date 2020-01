De eerste klus is binnen: Meghan Markle sluit deal met Disney

Het lijkt erop dat Meghan Markle terugkeert op televisie. De vrouw van prins Harry heeft volgens ‘The Times’ een deal gesloten met Disney. In ruil voor het inspreken van een voice-over, heeft Meghan gevraagd om een donatie naar de hulporganisatie ‘Elephants Without Borders’.

Meghan zou de voice-over al hebben opgenomen vóórdat zij en Harry woensdag bekendmaakten een stap terug te willen doen als ‘senior’ leden van het Britse koningshuis.

Toekomstige plannen

De hulporganisatie ‘Elephants Without Borders’ zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild. De organisatie volgt dieren en beschermt ze tegen stropers. De deal past perfect in de toekomstige carrièreplannen van Harry en Meghan. De royals gaven eerder al aan dat ze hun beroemdheid en status willen gebruiken om hun gekozen goede doelen in de kijker te zetten.

