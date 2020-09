Kijkers ‘De erfgenaam’ vinden zoektocht in Indonesië ‘mooiste aflevering tot nu toe’

Dinsdagavond konden kijkers van De erfgenaam zien hoe Ruben Nicolai afreisde naar Indonesië. Daar overleed 20 jaar geleden Sapikja Astamun, maar haar erfenis van €55.000 was tot dan toe niet opgehaald.

Aan Ruben de taak om de erfgenaam te vinden.

Advertentie

Zoektocht

Hoewel het voor Ruben normaal gesproken een flink karwei is om uit te zoeken wie recht heeft op de erfenis, was dat in deze zaak al snel duidelijk: de broer en zus van de overleden Sapikja. Maar waar die twee precies verblijven, weet Ruben niet. Hij reist af naar Bangdung, daar kan zijn zoektocht beginnen.