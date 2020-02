De familie Meiland pakt koffers en keert terug naar Nederland

De geruchten deden al de ronde, maar nu is het zeker: de familie Meiland komt terug naar Nederland. Martien Meiland bevestigt het nieuws zelf in een video.

“Ik heb zulk leuk nieuws! We gaan namelijk verhuizen! Niet hier in Frankrijk, maar we gaan terug naar Nederland.”

Nog niet verkocht

Niet gevreesd: de familie maakt nog wel eerst het seizoen af. Voorlopig hebben ze dan ook nog meer dan genoeg te doen. Het kasteel staat te koop, maar is nog niet verkocht. Ze zijn daarnaast nog druk aan het verbouwen. “We gaan nog lekker”, aldus Erica.

In je duster naar beneden

Het nieuws komt nadat het gezin precies een jaar in Frankrijk bivakkeert. Eerder lieten ze nog weten dat ze over twee jaar willen stoppen met het chateau. “We willen wat anders, maar wat precies, dat weten we nog niet. Weet je wat het is, het natuurlijk heel leuk zo’n chambre d’hôte, maar je kan zelf nooit ‘ns in je duster naar beneden.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress