Niemand minder dan Matthijs van Nieuwkerk was dinsdagavond te gast in De geknipte gast. In de kappersstoel van presentator Özcan Akyol vertelde hij over zijn dromen, angsten en blikte hij terug op vijftien jaar De wereld draait door.

In De geknipte gast vertelt Matthijs van Nieuwkerk dat hij aan het begin van zijn carrière onzeker was. Hij keek daarom vaak naar interviewers die hij bewonderde, zodat hij wat trucjes van hen kon overnemen. “Ik keek vol bewondering naar Mart Smeets, naar zijn beheersing en autonomie. En naar de vlerkerige Felix Rottenberg. Hij kon aaien en slaan in dezelfde minuut. Dat heb ik nooit bereikt, maar ik wilde iets van hen allebei.”