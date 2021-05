De Jonge verdedigt stop AstraZeneca: “We hebben juist gezondheidsschade kunnen voorkomen”

Demissionair minister Hugo de Jonge staat nog steeds achter zijn besluit om het vaccineren met AstraZeneca tijdelijk te stoppen. Op Twitter plaatst hij een uitgebreide verklaring over zijn keuze rondom het AstraZeneca-vaccin.

De Jonge voelt zich genoodzaakt “een aantal zaken recht te zetten” en verdedigt zijn keuze om een tijdelijke pauze in te lassen bij het prikken met AstraZeneca.

In zijn verklaring gaat hij in op een artikel van NRC. Deze krant schreef afgelopen vrijdag dat de prikpauzes meer gezondheidsschade hebben aangericht dan het gezondheidswinst heeft opgeleverd. Daar was De Jonge het niet mee eens. In een verklaring zegt hij te begrijpen dat berichten over mogelijk bijwerkingen van de AstraZeneca-vaccins voor onrust zorgde. De acht trombosegevallen noemt hij zeer zeldzaam, “maar fors meer dan we begin maart wisten”. Hij staat dan ook nog steeds achter de ingelaste pauze. “Dat zou elke minister van Volksgezondheid hebben gedaan.”

Bovendien is de pauze niet van invloed geweest op het verloop van de vaccinatiestrategie. “Het aantal beschikbare vaccins bepaalt het tempo van vaccineren, en dat is niet veranderd”, schrijft hij. “Ons besluit van begin april, om alleen 60-plussers nog te vaccineren met AstraZeneca, heeft per saldo juist gezorgd voor een versnelling.” Hierdoor waren namelijk meer vaccins over voor de groep 60- tot 64-jarigen. Bovendien kregen 60-minners een alternatief aangeboden. “In veel gevallen kunnen zij daarmee eerder volledig beschermd zijn, omdat de periode tussen de eerste en tweede prik kleiners is bij Pfizer en Moderna. En bij Janssen is zelfs maar één prik nodig.”

Vaccinatiebereidheid nog steeds hoog

Volgens de demissionair minister liggen we nog steeds op koers en kan elke volwassene die dat wil begin juli een eerste hebben gehad. En hij stelt dat de vaccinatiebereidheid niet is afgenomen door de onrust rondom AstraZeneca. “Gelukkig is die hoog gebleven. Gemiddeld is die nog steeds 75 procent, bij 70-plussers boven de 90 procent, bij 55-plussers boven de 80 procent.”

Gezondheidsschade voorkomen

“Het is niet uit angst, maar uit voorzorg dat ik tot mijn besluiten ben gekomen”, schrijft De Jonge. Dit doet hij na overleg met diverse experts. Hij vindt dan ook dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun minister van Volksgezondheid uit voorzorg handelt en veiligheid vooropstelt. “Daarmee – is mijn stellige overtuiging – hebben we juist gezondheidsschade kunnen voorkomen.”

