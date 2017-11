Onderzoek bevestigt: de jongste thuis is inderdaad het lievelingetje

Ben jij de jongste thuis? En ben je toevallig ook de leukste, liefste, slimste? Precies ons punt: jongste kinderen zijn vaak het lievelingetje omdat ze geloven dat ze het lievelingetje zijn. En daardoor wordt het een soort selffulfilling prophecy.

Omdat de jongste vaak het gevoel heeft dat het een goede band heeft met de ouders, is de band met de ouders ook daadwerkelijk sterker. Onderzoekers van de Brigham Young University School of Family keken naar 300 families met twee tieners in het gezin. De tieners werd gevraagd de relatie met hun ouders te beschrijven.

Favoriet

Uit hun onderzoek blijkt dat wanneer de jongste gelooft het lievelingetje te zijn, dit de band met de ouders versterkt. Wanneer het gevoel niét wederzijds is, verslechtert die band. Daarentegen had het geen effect als de oudste gelooft dat het het lievelingetje is. De jongste thuis gaat er dus sneller van uit de favoriet te zijn en omdat ze daarin geloven, geloven anderen het ook.

De grappigste

Uit eerder onderzoek bleek al dat de jongsten geloven dat ze de grappigste zijn. Dat zelfvertrouwen maakt van hen ook daadwerkelijk de leukste thuis. De oudste daarentegen hebben een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Schrale troost voor alle oudste kinderen: wij hoefden tenminste niet onze hele kindertijd in afdankertjes rond te lopen. 😉

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock