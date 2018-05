De jurk van Pippa Middleton lijkt sprekend op een blikje frisdrank

Toen prins William en Kate Middleton elkaar het ja-woord gaven in 2011, raakten de media maar niet uitgepraat over Kate’s beeldschone zusje Pippa. Ook tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle viel ze op, maar wel om een heel andere reden…

Sarah Rogers, een beeldredacteur van de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast merkte namelijk op dat Pippa’s jurk wel erg veel weg heeft van een blikje ijsthee dat in de Verenigde Staten veel wordt gedronken. Sarah plaatste op Twitter een foto van Pippa in de jurk naast het blikje fris. Kijk en oordeel zelf.

Pippa’s dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19 mei 2018

Pippa op het huwelijk van William en Kate in 2011:

Bron: Grazia. Beeld: ANP.