Bizarre onthullingen in ‘De kinderen van Ruinerwold’: slaan, wurgen en koude baden

Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen gisteren de derde aflevering van De kinderen van Ruinerwold. In de documentaire praten de vier oudste kinderen van het spookgezin uit Ruinerwold met documentairemaakster Jessica Villerius. De derde van in totaal vier afleveringen is er wederom een met heftige onthullingen.

De oudste vier kinderen van het mysterieuze gezin komen woensdagavond weer uitgebreid aan het woord. Shin (31), Mar Jan (30) en Edino (28) verlieten het gezin jaren geleden. Israel (27) is de zoon die in oktober 2019 om hulp is gaan vragen in het dorp. De vijf jongste kinderen van het gezin zijn anoniem en buiten de media gebleven sinds hun vrijlating.

De kinderen van Ruinerwold

In de derde aflevering van De kinderen van Ruinerwold vertellen Shin, Mar Jan, Edino en Israel over de mishandelingen door hun vader. Zo werden de kinderen jarenlang seksueel misbruikt en agressief mishandeld door hun vader. De kinderen noemden het ‘normaal’ dat ze dit soort straffen ontvingen. “Het was vaak eerst koud douchen, niet eten”, vertelt Edino. Als die straf niet voldoende was, was er volgens hem sprake van ‘afzondering of opsluiting en dan een fysieke straf’. “En soms ook wel vernedering doorstaan”, voegt hij daar aan toe. “We moesten bijvoorbeeld een keer met z’n allen modder gooien op Shin. Stond hij daar gewoon in z’n onderbroek.”