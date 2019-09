De kogel is door de kerk: Eva Jinek maakt overstap naar RTL

Talkshowhost Eva Jinek maakt de overstap van NPO naar RTL. Het mediabedrijf maakt bekend dat ze een contract voor 4 jaar heeft getekend, dat ingaat per januari 2020.

Vanaf januari zal Eva te zien zijn op de late avond, afgewisseld met presentator Beau van Erven Dorens. Ieder nemen ze een aantal maanden per jaar voor hun rekening. Daarnaast gaat Eva ook andere programma’s voor de zender maken. Zo wordt er al gepraat over specials rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Eva noemt de overstap een fantastische kans en ze kan niet wachten om haar liefde voor latenighttalkshow verder uit te bouwen. Daarnaast krijgt ze bij de zender ook de kans om een online platform te ontwikkelen. “In mijn carrière heb ik altijd lang en goed nagedacht over de keuzes die ik heb gemaakt, en tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan past daar naadloos bij. Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken”, aldus de talkshowhost.

Ook zenderdirecteur Peter van de Vorst is dolblij met deze aanwinst voor de zender: “Haar journalistieke scherpte en sprankelende persoonlijkheid maken haar tot een van de toppers in het vak. Dat heeft ze inmiddels ruimschoots bewezen. Eva is daarnaast een prettig mens met humor en een gezonde dosis zelfspot. Dat geven we bij RTL graag alle ruimte.”

Op dit moment maakt Eva het programma Jinek voor NPO 1. Wanneer ze de overstap maakt, heeft ze ruim 15 jaar bij NPO gezeten. Hier zegt ze met veel liefde en plezier naar terug te kijken, maar: “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP