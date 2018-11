De koninklijke familie gaat verhuizen, maar wat gebeurt er met villa Eikenhorst?

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinsessen Amalia, Alexia en Ariane staan op het punt te verhuizen van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis ten Bosch in Den Haag. Dit betekent dat er een echte ‘Oranjepaleis’ vrijkomt!

De Eikenhorst staat te boek als een villa, maar volgens het woordenboek moet je dit huis, omdat het de woning van een vorst is, een paleis noemen.

Particulier bezit

Het is overigens niet voor het eerst dat er een Oranjepaleis ‘op de markt’ komt. Het bijzondere is echter dat de Eikenhorst particulier bezit is (dus van de koning zelf) en dat het paleis waarnaar hij verhuist rijksbezit is.

Landgoed

De Eikenhorst is onderdeel van de Koninklijke Landgoederen De Horsten. Naast het koninklijk paar zijn daar nog enkele Oranjes neergestreken. Het landgoed, ruim 400 hectare groot, is al sinds 1883 in handen van de koninklijke familie. Beatrix schonk het overgrote deel ervan een jaar geleden aan haar oudste zoon.

Belastingvrij

Dit kon ze belastingvrij doen, omdat Willem-Alexander koning is. Als ze het landgoed aan haar zoon Constantijn of aan haar schoondochter Mabel had geschonken, dan had ze er schenkbelasting over moeten betalen.

Meerdere paleizen

Zolang Willem-Alexander de Eikenhorst niet verkoopt of verhuurt, heeft hij de beschikking over maar liefst vijf ‘paleizen’. Naast de Eikenhorst bezit hij namelijk ook het Paleis op de Dam in Amsterdam, zijn Haagse werkpaleis Noordeinde, zijn nieuwe thuis Huis ten Bosch en het door hem van de staat gehuurde jachtslot Het Oude Loo in Apeldoorn.

