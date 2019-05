De kracht van Twitter: hond Joep op laatste moment gered van spuitje

Toen het baasje van hond Joep begin deze week overleed: zag het er niet goed uit voor de viervoeter. De nabestaanden van zijn baasje uit Veenendaal hadden namelijk besloten om Joep te laten inslapen, zodat de twee samen in een urn konden.

Slechts een paar uur voordat het beestje zou worden ingeslapen, werd hij echter gered.

Emotioneel bericht

Cindy Albers kende de eigenaar van Joep goed en liet de hond iedere zaterdag en zondag uit, ruim vijf jaar lang. Toen ze hoorde dat Joep zou worden ingeslapen, plaatste ze een emotioneel bericht op sociale media.

Ik heb een aantal jaren, iedere zaterdag en zondag met liefde dit hondje uitgelaten.

Het baasje van Joep is vannacht overleden, niet verwonderlijk, hij wilde ook dood. Aangezien Joep ook al oud is en zijn baasje zal missen hebben ze besloten Joep in te laten slapen. Dag Joep. 😪 pic.twitter.com/aXLx9wbHKQ

— Cindy (@CindyAlbers4) 22 mei 2019