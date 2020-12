‘De luizenmoeder’-actrice maakt kerstlied en de hele cast doet mee in de clip

De een schittert op het podium, de ander erachter. Voor Libelle staan ze voor het eerst samen in the spotlights. Zangeres Samantha Steenwijk en haar vrouw Daisy zijn openhartig over hun liefde: “We laten allebei niet over ons heen lopen, maar hebben de ander wel nodig.”

Over Samanta Steenwijk

Samantha Steenwijk (Voorburg, 12 april 1986) groeit op in Rijswijk. “Als je ooit beroemd wordt, heb ik je ontdekt”, zei de juf die Samantha op haar twaalfde een hoofdrol gaf in de schoolmusical. Als ze zestien is, wint ze een talentenjacht. Bij het grote publiek wordt z