13 dingen die we gaan missen nu 'De Luizenmoeder' niet meer op tv is

‘De Luizenmoeder’ was tien weken lang vaste prik op de zondagavond. Maar aan alles komt een eind; zo ook aan het eerste seizoen van de hilarische serie.

De tv-serie over het wel en wee op de fictieve basisschool De Klimop is een daverend succes in Nederland. We zingen massaal Hallo allemaal en strooien met ‘dat vinden we niet raar, maar heel bijzonder’. Daarom is De Luizenmoeder ook genomineerd voor een Gouden Televizierring en komt er een tweede seizoen.

Maar tot die tijd zullen we geduld moeten hebben. Laten we daarom teren op dit lijstje van dingen die we gaan missen nu De Luizenmoeder even niet op tv is…

1. Het eeuwige gemekker op het schoolplein

Van speelafspraakjes en traktaties tot en sterren en raketten en gezonde surprises: de ouders zeikten iedere week weer wat af op het schoolplein. Zo hilarisch herkenbaar en relativerend.

2. De rake oneliners van juf Ank die een tegeltje aan de muur verdienen

“Als je wilt dat je kind omhoog klimt, moet je er niet bovenop gaan zitten”, bijvoorbeeld. En: “Liever een slappe lul dan een zure pruim.”

Juf Ank is de koningin van de rake opmerkingen. 😂 #luizenmoeder #deluizenmoeder pic.twitter.com/PDkxZLFnWy — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) March 11, 2018

3. Juf Ank die directeur Anton snerpt vooral NIET naar haar kont te kijken

Wat ‘ie altijd toch weer doet.

4. Een hevig articulerende juf Ank als ze het heeft over zaken als mama’s voorbips/poortje en papa’s stamper/pielemuis

Speciaal knuffelen, en zo.

5. De venijnigheid én kwetsbaarheid van juf Ank

Achter die strenge knot schuilt een heel klein hartje.

6. Juf Ank

Punt.

7. De opgestoken vingertjes van directeur Anton als hij naar zijn idee iets geniaals gaat zeggen

Maar er toch altijd weer iets totaal onzinnigs uitkomt.

8. De passief agressieve uitspraken van conciërge Volkert

Wat speelt Henry van Loon hem toch briljant.

Beste @AVROTROS kunnen jullie hier aub een GIF-je van maken? Dank u! #luizenmoeder pic.twitter.com/M2s3CGSPTS — Rik toe Water (@Heimerik) February 11, 2018

9. Juf Helma die geen zin heeft in onzin

En zich na decennia trouwe dienst als juf al helemaal niet zomaar laat afpoeieren met een gebakje dat in de uitverkoop was.

Leukste detail vind ik toch wel de kortingsticker op het gebaksdoosje van Helma! Die sticker houd in dat de houdbaarheidsdatum vandaag verloopt! En dat als waardering voor 30 jaar trouwe dienst! 😂 #luizenmoeder — Danny v. Dijk ツ (@dannydeplus) March 4, 2018

10. De altijd boze en hysterische schoolpleinmoeder Ursula

Waar een mens zich allemaal over op kan winden! 😂

11. De geshockeerde Bambi-ogen van Hannah

Iedere keer verschijnen ze weer als er zich een onvoorstelbaar tafereel ontvouwt op De Klimop.

12. Hulpmoeder Nancy

Met haar moodboards en knutsels. Want zo’n regeltante die haar leven geeft voor de basisschool en zich in een kamelenpak hijst, ondanks dat ze door de directeur gebruikt wordt na wat geflikflooi in het fietsenhok… tsja, die verdient goud.

13. En last but nog least: de geweldige tweets over en inhakers op de De Luizenmoeder

Zal ik dan toch maar t-shirts laten bedrukken met mijn uitspraak ‘liever een slappe lul dan een zure pruim?’

Of hebben jullie het liever op een koffiemok? #luizenmoeder pic.twitter.com/ibVv8wNKQx — Juf Ank (@AnkJuf) March 12, 2018

Kinderen die net uit school komen en in het winkelcentrum keihard ‘Hallo allemaal’ zingen 🎶 maakt me blij! #luizenmoeder — Tjaard Polet (@TjaardPolet) March 23, 2018

De directeur van de basisschool begroeten met Goedemorgen Anton (terwijl hij Pieter heet) is wel heel erg #luizenmoeder 😁 — Florus 🇳🇱 publiekslieveling (@HoeplaHoepla) March 23, 2018

Juf Ank, directeur Anton, hulpmoeder Nancy en de rest van De Klimop: komen jullie gauw weer terug?

