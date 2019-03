Schoolfoto zorgt voor hilarische herkenbaarheid bij kijkers van 'De Luizenmoeder'

Net als afgelopen week valt ook deze zondagavond de aflevering van ‘De Luizenmoeder’ weer goed in de smaak. De herkenbaarheid in de hilarische serie is groot en de tweets stromen binnen.

In de aflevering is het tijd voor de schoolfoto. Nancy heeft last-minute iemand moeten zoeken die het kiekje kan maken. Het wordt vriendin Anne-Mart, maar het verloopt allemaal niet helemaal volgens plan.

De schoolfoto

Bij alle ouders levert de schoolfoto flinke spanning op, aangezien iedereen wil dat zijn of haar kind uitermate knap op de foto staat. Door de nieuwe fotografe wordt de schoolfoto een stuk minder gestyled dan normaal, wat voor heel wat opschudding zorgt.

Schoolfotografie-cyclus

Karel is ook niet te spreken over de fotografie van Anne-Mart, aangezien hij bang is dat haar stijl een gat in zijn ‘schoolfotografie-cyclus’ oplevert. Dit geniale woord is de kijkers niet ontgaan, waardoor het al snel hét woord van de aflevering is geworden. Kortom, ‘De Luizenmoeder’ was weer ouderwets smullen geblazen.

Sinds wanneer worden er 10 foto’s van kinderen gemaakt? In mijn tijd werd er alleen een tweede foto gemaakt als je op de eerste foto de ogen dicht had #DeLuizenmoeder — Sexy Sherlock hair (@SannePotterhead) 10 maart 2019

JIJ MAAKT EEN FOTO VAN MIJN FOTO. #DeLuizenmoeder #Luizenmoeder — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 10 maart 2019

Die Foto’s zijn ‘takke duur ‘ dus die nichtjes gaan er ook op! #deluizenmoeder — Reinate Brouwer (@ReinateBrouwer) 10 maart 2019

‘Nu zit er voor altijd een gat in de schoolfotocyclus van mijn zoon’ #Deluizenmoeder — M Y R A 💃🏾 (@Skierwiefke) 10 maart 2019

Ik stond ook eens op ‘n klassenfoto! Met bretels en Haags matje,

maar zonder cowboyhoed! #DeLuizenmoeder pic.twitter.com/nxztyHwRKj — ѕєвαѕтιααи zσєт-∂є мυи¢к🦇 (@SeWTFstiaaN) 10 maart 2019

Een gat in Karels schoolfotografiecyclus. 😂 #DeLuizenmoeder — Naomi Smits (@NaomiTekst) 10 maart 2019

Er zit een gat in de schoolfoto-cyclus!!! #DeLuizenmoeder — Mila (@NoemMijMaarMila) 10 maart 2019

Die van mij stuiterden meestal de dag voor de schoolfoto op hun snuit. Of wisselden een half gebit. En toch, de mooiste foto’s ooit uiteraard. #DeLuizenmoeder — Chagenijn (@ChageNijn) 10 maart 2019

Oh,nKarel wil authentieke foto’s maar vooral geen aparte! Wel normale.#Luizenmoeder #DeLuizenmoeder — Merel (@ZusterMerel) 10 maart 2019

