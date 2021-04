De man van Sara (47) raakte verlamd: “Ook ons seksleven is veranderd”

De man van Sara* (47), Mart*, liep tijdens een ongeluk op zijn werk een hoge dwarslaesie op. Dit veranderde alles in hun relatie, ook hun seksleven.

“Drie jaar geleden was ik thuis aan het koken toen een collega van Mart op zijn scooter kwam aanrijden. Hij riep dat ik mee moest komen naar de scheepswerf, er was iets met mijn man gebeurd. Ik wist meteen dat het foute boel was. Toen ik aankwam op de werf lag Mart ingepakt op een vlot in het water, een kraag om zijn nek. Het was een chaos, ambulancepersoneel en brandweermannen waren met hem in de weer.

Advertentie

Tussen wal en schip

Op een afstandje stond ik voor Mart te bidden. Iemand vertelde dat Mart letterlijk tussen wal en schip was gevallen toen hij een veel te zware ijzeren plaat in zijn eentje optilde en zijn evenwicht verloor. Met zijn nek was hij op de kade geklapt en daarna in het water gevallen. Hij was al aan het zinken, maar een collega wist nog net zijn laars te grijpen.

Hoge dwarslaesie

Ik zat voor in de ambulance toen ik Mart achterin tegen de ambulancebroeder hoorde zeggen dat hij geen gevoel had in zijn armen en benen. Dat maakte me bang, maar toch had ik het idee: ‘het komt goed. Ze lappen hem op in het ziekenhuis en dan heb ik mijn man terug’. Op de hectische Spoedeisende Hulp kwam het hoge woord er al snel uit: Mart had een hoge dwarslaesie. Ik zakte in elkaar, mijn huilen klonk meer als gillen. Mijn man was vanaf zijn nek verlamd en het zou niet meer goed komen.