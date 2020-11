Dít gigantische bedrag zouden de Meilandjes per aflevering verdienen

Dat de Meilandjes flink wat geld verdienen met hun realitysoap Chateau Meiland, zal niet als een verrassing komen. De soap is hét kijkcijferkanon van SBS6, dus daar zal de tv-zender ook aardig wat geld voor over hebben. Toch is het tot nu toe altijd maar de vraag geweest hoeveel de Meilandjes nu precies verdienen.

Niels van Baarlen, de zenderbaas van Radio Veronica, denkt te weten wat hun salaris is. Hij heeft namelijk via via te horen gekregen hoeveel de Meilandjes per aflevering verdienen. En dat is een bedrag waar je u tegen zegt…

Advertentie

Het salaris van de Meilandjes

De Meilandjes zouden maar liefst €50.000 per aflevering verdienen. “Met alles bij elkaar harkt Martien toch een miljoentje of drie binnen. Met die biografie, met het chateau, met alle tv-programma’s. Zij schijnen elke aflevering van Chateau Meiland voor € 50.000 euro aan Talpa te verkopen,” aldus van Baarlen. Als je dan ook nog eens nagaat dat de Meilandjes de afgelopen drie maanden maar liefst 16 keer op televisie te zien waren, dan betekent dit dat ze voor die 16 afleveringen een bedrag van €800.000 euro hebben binnen geharkt.