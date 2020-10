Eindelijk weten we het: dít is de mol van ‘Wie is de mol?’ 2020

Het was weer een zenuwslopend seizoen maar tijdens de finale van Wie is de mol? 2020 werd eindelijk bekend gemaakt wie de mol van dit seizoen was. En tegen de verwachtingen van vele kijkers in, is dít de mol van dit seizoen.

Pas op, dit artikel kan spoilers over de aflevering bevatten.

Alle oud-deelnemers van het jubileumseizoen kwamen samen voor de grande finale. Rik praat nog even met ze na over het bijzondere seizoen. Hoe hebben zij het ervaren? En wie waren hun mollen? Vooral Jeroen lijkt flink verdacht te worden door zijn medespelers.

Om erachter te komen wie dan echt dé mol van dit seizoen is, gaan we terug naar Italië. Daar praat Rik nog één keer tegen de drie finalisten: Nikkie, Jeroen en Tygo. We weten inmiddels dat Tygo het niet is. Maar wie zal vandaag zijn of haar ware identiteit onthullen? En na lang kijken met zweethandjes, werden de kijkers uit hun lijden verlost.

Jeroen Kijk in de Vegte is de mol.

Molacties

Na de grote onthulling is te zien wat voor goede molacties Jeroen Kijk in de Vegte heeft uitgehaald dit seizoen. Zo zagen we hoe Jeroen in de eerste aflevering groene vrijstellingen steelt, achter de ruggen van zijn medespelers om. Een zenuwslopende scène. Want wat als één van de deelnemers zich had omgedraaid en Jeroen had zien staan?

En dat gebeurde. Nikkie besloot zich namelijk wel om te draaien en zij zag daar niemand minder dan haar kamergenootje in Italië: Jeroen! Zij had in de eerste aflevering de mol dus al in actie gespot. Maar ondanks dat bleef ze twijfelen. “Het blijft Wie is de mol?”, zegt ze daarover. En je weet wat ze zeggen: niets is wat het lijkt. Pas in één van de laatste afleveringen vertrouwde Nikkie erop dat zij die dag écht de mol zag.

Beeld: Avrotros.