Door déze hints en stiekeme acties had je kunnen weten wie de mol was

Zaterdagavond kregen ruim 3,5 miljoen Nederlanders antwoord op de vraag die hen al weken bezighield. Eindelijk weten we nu wie al die tijd de grote saboteur van ‘Wie is de mol’ was.

Ben je groot fan van het programma, maar moet je de aflevering van gisteravond nog terugkijken? Lees dan vooral nog even niet verder.

Opluchting

Inmiddels is het hoge woord eruit: Merel Westrik is de mol van 2019. In een bomvol Vondelpark mocht de nieuwslezeres na al die tijd haar ware identiteit onthullen. En dat moet een flinke opluchting geweest zijn. Actrice Sarah Chronis won het spel, zanger Niels Littooij ging met lege handen naar huis.

Foutje?

Een van de grootste onbedoelde ‘hints’ kwam een dag voor de finale. Toen leek de identiteit van de mol per ongeluk al bekend te zijn. De cover van Televizier lekte voordat deze uit had moeten komen. En op die cover stond Merel. Bij de foto stond de tekst: “Wie was de Mol? Wie trapten er in Merels valsstrik?” De redactie van Televizier liet echter weten net zozeer in het duister te tasten als de rest van Nederland. Maar achteraf bleek het toch helemaal waar te zijn.

Molacties

De uitzending van gisteravond liet al een flink aantal acties van mol Merel zien. Het programma heeft deze nu ook gebundeld in een leuke video. Daarin zie je hoe Merel heeft gezorgd voor de laagste pot ooit. Zo vulde ze bewust verkeerde antwoorden in bij de koffie-opdracht en zien we de nieuwslezeres expres geld verduisteren bij het laserspel.

Hints

In de titels van de afleveringen en de spellen zaten zoals altijd ook veel (toegegeven: vrij ingewikkelde) hints verstopt. Zo waren er opvallend veel vogels te zien dit seizoen. En op verdacht veel foto’s laat Merel vier vingers zien, een verwijzing naar zichzelf als vierde kandidaat in de leader. Dat doet ze bijvoorbeeld ook op de groepsfoto die je bovenaan dit artikel ziet.

Leader

Maar de allergrootste aanwijzing? Die zat dit seizoen in de leader zelf. Elke aflevering werd één opdracht vervangen door puzzelstukken op een meer. Als je de eerste letters van de namen van de opdrachten door elkaar husselt, krijg je de tekst ‘MOL IS IV’. Opnieuw een verwijzing naar Merel als vierde kandidaat in de leader. Bovendien vormden die puzzelstukken samen een foto van Merel. En zij bleek dus ook de mol. Wij kunnen nu al niet wachten op het volgende seizoen.

