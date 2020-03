Dít gebeurt er als geen enkele kandidaat raadt wie de Mol is

De finale van Wie is de Mol komt steeds dichterbij. Het duurt niet lang meer voor we weten wie alle kandidaten gedurende de afleveringen gedwarsboomd heeft en dus de Mol van 2020 is. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als geen enkele kandidaat de Mol weet te ontmaskeren?

Er blijken gewoon duidelijke regels voor te zijn.

Wie is de Mol?

Het is in de lange geschiedenis van het spannende spelprogramma nog nooit voorgekomen dat de Mol niet geraden werd door één of meerdere van de kandidaten. Al 19 seizoenen lang weet telkens iemand de streken en leugens van de gemenerik in het spel te ontmaskeren. Ook dit jaar zal naar verwachting wel geraden worden wie de Mol is.

Regels

Maar theoretisch gezien zou het zomaar kunnen gebeuren dat niemand op het juiste spoor zit. Het is natuurlijk een hele prestatie als de betreffende bekende Nederlander wél geld uit de pot kan halen en alle opdrachten kan dwarsbomen, zónder ontmaskerd te worden. Maar als dit gebeurt, is er geen man overboord. Er geldt namelijk gewoon een regel waarmee alsnog een winnaar gekozen kan worden.

De test

Want in dat geval wordt er ook naar de test gekeken. Heeft de één meer vragen goed dan de ander, dan wint de één. Hebben beide deelnemers evenveel vragen goed beantwoord? Dan wint degene die de test het snelst heeft gemaakt. Er is dus altijd een winnaar, óók als beide finalisten de verkeerder persoon raden.

