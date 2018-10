De mooiste brief: "Met een knuffel neem ik afscheid van 10 jaar gezelligheid"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Lees hier de brief van Chantall over een emotioneel gesprek met een 102-jarige man in het verzorgingstehuis waar ze werkt.

Afscheid

Ik haal diep adem en klop op de deur. “Goedemorgen meneer V, hoe gaat het?”, vraag ik terwijl ik even naast hem op de stoel ga zitten. “Hoi meissie, ‘t gaat, ’t gaat.” Ik vraag of hij zin heeft in zijn nieuwe huisje. “Ik heb de hele nacht wakker gelegen”, antwoordt hij. “Ik krijg het er benauwd van, ik heb maar één tekening van m’n nieuwe kamer gezien. Heb je trouwens al gehoord van mevrouw K en mevrouw M? Allebei dood, van ellende en verdriet omdat ze moeten verhuizen.” Niet alleen de bewoners liggen daar wakker van, ik ook. Hele nachten. Hoe regel je dat als je moederziel alleen bent, of verhuisd moet worden omdat je kinderen rond de 80 zijn en jij het ‘geluk’ hebt om 102 te worden? Het verpleeghuis waar ik nu werk, wordt gesloten. Bewoners moeten verhuizen, veel personeel staat op straat. Ik heb hier met veel liefde 16 jaar gewerkt, hopelijk vind ik snel wat anders. “Dag meissie, hou je taai, hè?”, zegt meneer V. Met een knuffel neem ik afscheid van 10 jaar gezelligheid met deze lieve oude man: “Het ga u goed.”

Chantall van Dalen

