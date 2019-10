De mooiste brief - 46: "Dit is voor mij het eerste lichtpuntje"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Hilde over het eerste geluksmomentje na haar depressie.

Ik kijk naar de waslijn in mijn tuin. Er verschijnt een glimlach op mijn gezicht. Ik denk aan de afgelopen maanden, maanden die zwart omrand waren door een zware depressie. Maanden waarin ik dacht nooit meer een échte glimlach te zullen hebben, waarin ik dacht nooit meer écht gelukkig te zullen zijn, nooit meer écht te kunnen genieten. Ik hoor de vogels fluiten en merk dat het zwart langzaam donkergrijs wordt. Ik kijk naar de lijn en zie mijn eigen kleren, het rompertje voor mijn verwachte neefje of nichtje, de jurkjes en shirts van onze dochters en de werkkleding van mijn man. Maar mijn glimlach komt door de beige rokken van mijn 96-jarige oma. Wat ben ik dankbaar dat ik nog steeds haar was kan doen en dat ik door haar rokken weer kan glimlachen. Een depressie is zoveel meer dan je een dagje down voelen, het overwinnen ervan gaat niet van vandaag op morgen. Het overwinnen van een depressie zit in heel veel kleine lichtpuntjes. Voor mij is dit de eerste.

Hilde

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

Advertentie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.