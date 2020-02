De mooiste brief: "Ik had je zo graag een gezond leven gegeven"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een moeder over haar zieke dochter.

Mijn meisje,

Meisje van mij, 31 jaar geleden beviel ik van jou op Koninginnedag, 6 weken te vroeg. Wat was je welkom! Je werd geboren na onze oudste zoon, die ziek ter wereld kwam. Het was een spannende tijd. Had jij ook deze nare, erfelijke ziekte? Gelukkig was dat niet zo, je deed het goed en groeide als kool. Je werd groot, ging puberen en rond je 16e verjaardag kreeg je pijnklachten. Je kwam bij een specialist in het ziekenhuis, maar sterk als je was, ging je altijd maar door. Hard werken, 3 banen tegelijk en een patisserie-opleiding, want je wilde net als je opa banketbakker worden. Op je 23e ging je met vrienden op vakantie en kwam daarna ziek thuis. Niemand wist wat er precies met je aan de hand was. Je ging naar de huisarts, allerlei ziekenhuizen en alternatieve artsen, je had 24 uur per dag pijn en allerlei medicatie zorgden voor een medicijnvergiftiging. Ik dacht dat ik je ging verliezen! Inmiddels ben je 8 jaar ziek, heb je zo veel onderzoeken gehad en zo veel artsen gezien. Maar je blijft toch vaak positief, ook al weet je dat je niet beter wordt, de pijn niet overgaat en je energieniveau laag blijft. Zo’n knappe jonge vrouw, aan de buitenkant is niet te zien dat je ziek bent, maar ik weet wel beter. 31 jaar geleden dacht ik dat ik je gezond op de wereld had gezet. Toch is dat niet zo gebleken. Ik had je zo graag een gezond leven gegeven. Je bent zo speciaal voor mij, ik ben trots op je. Ik hou van je, meisje van mij.

Mutti

