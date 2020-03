De mooiste brief: "Zonder hen zouden we nooit zo ver zijn gekomen"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertellen Ger en Kees over hun zoon die een ernstig ongeluk heeft gehad.

Onze zoon Roy heeft 8 jaar geleden een ernstig ongeluk gehad. Hij was 21 jaar toen hij op zijn fiets werd aangereden door een bestelbusje en onder meer zijn nek en rug brak. Hier heeft hij ernstig hersenletsel aan overgehouden. Mijn ouders zijn altijd bezig om Roy en ons te helpen, wat een toppers! Ze zijn nu 75 en komen elke dag om oefeningen met hem te doen.

Roy zit in een elektrische rolstoel en heeft dagbesteding. Elke dag zijn we bezig om hem verder te helpen. Steeds als we denken: nu heeft hij alles bereikt wat haalbaar is, gaat hij wéér een stapje vooruit. Zo lukte het hem na 3 jaar om weer een beetje te praten. Eerst kon hij niet eten, maar dat gaat nu beter doordat we elke dag oefenen. Lieve pap en mam, zonder jullie zouden we nooit zo ver zijn gekomen. Wat fijn om zulke ouders te hebben.

Ger en Kees

Beeld: Istock