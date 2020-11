De mooiste brief: “Geluk is niet de glimlach op mijn gezicht, maar de rust in mijn hoofd”

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week schrijft Wilma over haar vader in het verpleeghuis.

Eenzaam

“Toen ik de brief las in Libelle van ouders wier dochter aan zelfdoding is overleden, stond mijn hart even stil. Hetzelfde verdriet hebben wij dit jaar meegemaakt. Onze zoon van 38 had al jaren onrust in zijn hoofd, een voor hem en voor ons hartverscheurende situatie. Heel eenzaam is hij bij ons weggegaan. ‘Geluk is niet de glimlach op mijn gezicht, maar de rust in mijn hoofd’ stond in zijn brief. Deze woorden staan in mijn ziel gebrand. Maar het gemis is zo waanzinnig groot.”

Een papa en mama met hetzelfde verdriet

