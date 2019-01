De mooiste brief: "Het vooruitzicht om deze baan nog jaren te doen benauwde me"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Lees de brief van Archana waarin ze vertelt hoe haar ‘goede’ baan in de advocatuur haar benauwde en ze uiteindelijk voor zichzelf koos.

In mijn cultuur is het belangrijk dat je een ‘goede’ baan hebt. “Word je advocaat of arts?”, vroeg mijn familie. Ik koos voor de advocatuur – en kwam erachter dat ik daar totaal niet op mijn plek zat. Ik deed het werk waarvoor ik jarenlang was opgeleid en aan het eind van de dag voelde ik me leeg en ongemotiveerd. Het vooruitzicht om dit nog jaren te doen, benauwde me. Maar het idee om ontslag te nemen en mijn omgeving te vertellen dat die mooie carrière voorbij was, benauwde me nog meer. En hoe zat het dan met mijn verantwoordelijkheden? Mijn hypotheek, mijn pensioenopbouw, mijn carrièreperspectieven? Toch heb ik alles overboord gegooid. Wat ik ga doen, weet ik nog niet. Ik neem eerst een sabbatical. De laatste jaren heb ik zo hard gewerkt dat ik genoeg spaargeld heb om het even uit te zingen en op reis te gaan. Het leven is kort, ik wil niet dat het als zand door mijn vingers glipt. Waar mijn leven heen gaat, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ik weer op de goede weg zit.

Archana

