In de auto luisteren we naar de stem die ons vraagt uit te kijken naar een jonge vrouw van begin twintig. Ze heeft donker haar, in een boblijn en draagt zwarte Dr. Martens’ met verschillend gekleurde veters: rood en geel. Er wordt verder geen uitleg gegeven. Het bericht komt bij me binnen en stemt me droevig.

Zodra mijn man me bij het station heeft afgezet, ga ik over tot de orde van de dag en stap in de trein naar mijn werk. Na enkele minuten staat de trein abrupt stil. Door een krakende intercom zegt iemand dat we stil staan vanwege een suïcidaal persoon. De politie is onderweg. Plotseling wordt mijn blik naar het raam getrokken en kijk ik naar buiten. Driftig stappend langs de rails loopt een nors kijkend meisje. Begin twintig, donker haar in een boblijn geknipt, zwarte Dr. Martens’ met één rode en één gele schoenveter. Ik schrik en voel me machteloos.

Zo jong en geen zin meer om te leven, wat heeft haar zover gedreven? Ik weet dat dit bij veel jongeren speelt, maar dit raakt me persoonlijk. De vrouw uit het politiebericht heeft nu een gezicht. Een kwartier later meldt de intercomstem dat we verder gaan en dat de suïcidale persoon is meegenomen door de politie. Ik hoop maar dat ze weer een uitweg vindt en lichtpuntjes ontdekt. Ik kan mijn tranen niet tegenhouden. Deze zijn voor haar. Het meisje met de gekleurde veters.

Désirée Kaanders

