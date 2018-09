De mooiste brief: 'Nog geen maand later liet ze haar hoofd scheren'

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in Libelle Netwerk. Lees de brief van Anneriet, die enorm trots is op haar dappere dochter.

Petje af

“Mam, wil je even naar mijn haar kijken?”, vroeg mijn dochter Francis (40) me vorig jaar. Ik zag dat de scheiding op haar hoofd beduidend breder was dan normaal. Het verontrustte me direct, want ze was naar de dokter geweest en die had haar doorgestuurd naar de dermatoloog. Het had te maken met een aandoening aan haar auto-immuunsysteem, werd er gezegd. Alopecia Areata: pleksgewijze kaalheid. Onze mooie dochter die altijd prachtig haar heeft gehad! Nog geen maand later appte ze dat ze naar de kapper ging om het resterende haar van haar hoofd te laten scheren. Ze kreeg haar kale plekken niet meer bedekt, dan maar alles eraf. Even later kregen we een foto van haar doorgestuurd. Een kwartier lang hebben we gehuild. Ons mooie kind zonder haar! Maar wat is ze dapper.

Ze stuurde een mail naar alle collega’s op kantoor om te vertellen dat ze de volgende dag kaal zou verschijnen. En dat dat niet zielig of besmettelijk is. Ze kan er zo goed mee omgaan. Haar blote hoofd staat haar gelukkig mooi. Soms draagt ze een hoed of een sportieve pet, maar een haarwerkje vindt ze geen optie. Ze sport veel en dan is dat lastig, zegt ze. Lieve Francis, we vinden je een kanjer. We zijn ongelofelijk trots op jou.”

Anneriet



