De mooiste brief: "Het zou hun eerste kindje zijn, ze waren zó blij"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Conny over hoe haar dochter op wonderbaarlijke wijze toch een gezin kreeg.

“Het is 16 april 2009 als we een telefoontje krijgen van onze schoonzoon Mark over onze dochter. “Het is mis. Tatjana heeft borstkanker.” Daarna komen zij en wij in een achtbaan terecht. Er wordt verkeerd geprikt, Tatjana krijgt een klaplong én ze blijkt zwanger te zijn. Eerst moet ze geopereerd worden. Na de operatie blijkt dat de arts ook de lymfeklieren onder de oksel moet verwijderen. De zwangerschap moet worden afgebroken. Het zou hun eerste kindje zijn en ze waren er zo blij mee. Er volgen chemokuren en bestralingen. Een heftige periode. Maar Tatjana is supersterk. Ze blijft zelfs gedeeltelijk werken en gaat er totaal voor.

Vier jaar later wordt hun dochter geboren, helemaal spontaan. Wat een wonder! Daarna denken zij en de dokters dat ze in de overgang is. Maar begin dit jaar, terwijl alle kinderen en kleinkinderen bij ons zijn, zegt Tatjana: “We zijn zwanger!” Voor de tweede keer raakte ze spontaan in verwachting. Op 22 juli is Suze Annabelle geboren, een prachtig meisje. Na tien jaar is de cirkel rond en bestaat het gezin van onze dochter uit vier personen. Wie had dat gedacht toen we dat telefoontje van Mark kregen.

Een dolgelukkige moeder en oma, Conny van Zijl.

Beeld: iStock