Galgani doneerde haar eicellen aan haar zus: "Na 4 pogingen was ze zwanger van een tweeling"

“Zo’n dertig jaar geleden vertelde een van mijn zusjes dat ze vervroegd in de overgang was en nooit kinderen zou kunnen krijgen. Wat was ze verdrietig. Vlak daarna las ik in Libelle een stuk waarin dokter Alberda van het Dijkzicht Ziekenhuis in Rotterdam vertelde over eiceldonatie. Ik was 36, moeder van twee kinderen en verloor elke maand een eicel die mijn zusje goed kon gebruiken!

Trotse moeder

Ik schreef de arts en kreeg bericht dat ze in Nederland nog niet zo ver waren met deze behandeling, maar in België wel. Met mijn zusje belandde ik in het Universitair Ziekenhuis in Brussel en na vier pogingen was ze zwanger van een tweeling. Mijn zus heeft twee prachtige dochters gekregen en is nu de trotse oma van twee kleinkinderen. Dankzij Libelle, want dertig jaar geleden was dit nog heel bijzonder.”

Galgani

