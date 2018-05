De mooiste brief: ''Ze heeft bewezen hoe ver je met wilskracht kunt komen''

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in in gesprek met Libelle. Lees de brief waarin de ouders van Eline vertellen hoe trots ze op hun dochter zijn vanwege haar doorzettingsvermogen en wilskracht na het zware herseninfarct die ze kreeg op haar 22 jarige leeftijd.

Mijn dochter Eline was 22 toen ze werd getroffen door een zwaar herseninfarct. In één keer veranderde een gezonde, vrolijke en spontane jongvolwassene in een vrouw die niet meer kon lopen, praten en eten. Haar prognose was slecht: ze zou nooit uit de rolstoel komen en ze zou rechtzijdig verlamd blijven.

Wilskracht

Nu zijn we bijna tien jaar verder en Eline heeft bewezen dat je met wilskracht ver kunt komen. Ze is uit de rolstoel gekomen en loopt! Ze is naar een school gegaan voor mensen met lichamelijke beperkingen en heeft daar al haar certificaten gehaald voor financieel- en administratief medewerkster. Eline werkt vier halve dagen, ze heeft een fijne werkgever die echt met haar meedenkt. Ze woont samen en doet volop mee aan de maatschappij.

Trots

Wij als ouders zijn zo trots op onze dochter die haar leven weer goed heeft opgepakt. Als we terugkijken, zeggen we vaak: “Eline je bent een kanjer dat je ondanks je beperkingen een fijne, vrolijke vrouw bent gebleven.”

Liefs, je ouders

