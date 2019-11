De mooiste brief: "Ook al fiets je op een driewieler, ik vind je lief"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt een lezeres over een heerlijke dag met haar geliefde.

Lieve Rinze,

Ik ben verliefd op jou en jij ook op mij. Wat is dat heerlijk. Al loop je met een rollator en fiets je op een driewieler, ik vind je lief. Ik was een tijdje geleden jarig en mijn vriend Rinze vroeg wat ik wilde hebben. Ik zei dat ik niks nodig had. Als je 78 wordt, dan heb je haast alles wel. We spraken af om naar een winkel te gaan, om te kijken of ik iets zou zien. Ik zag in de winkel een klein lessenaartje wat ik mooi vond. “Dan moet je die maar van mij krijgen”, zei hij. We konden het mooi kwijt in zijn mandje achterop de driewieler. Het was die dag heerlijk weer voor de tijd van het jaar. Daarna dronken we een kop koffie en namen we er een lekker soesje bij. Wat hadden we samen een fijne middag.

F. Poort-Bergsma

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle. Ook een brief inzenden en kans maken op een vergulde gouden ketting en een hanger? Mail naar netwerk@libelle.nl.

