De mooiste brief: “Zolang we maar gezond blijven, zegt mijn moeder (85) elke dag dapper”

Al zo lang ze getrouwd is, is mijn moeder abonnee van Libelle. Dat is alweer 55 jaar. De Libelle wordt helemaal uitgeplozen. In tijden van corona valt het voor de ouderen in de samenleving niet mee. Mijn moeder is afgelopen voorjaar 85 jaar geworden. Het geplande feestje met haar dierbaren kon helaas niet doorgaan. Geen bezoek dit jaar.

Toch maakte ze er het beste van. Ze genoot van de kaartjes die ze ontving en de telefoontjes die ze kreeg van kinderen en kleinkinderen. Zolang we maar gezond blijven, zegt ze elke dag dapper, dan komen we deze nare periode wel door. Mama, ik ben super trots op hoe je deze periode bent doorgekomen. Je hebt nooit veel wensen gehad, het enige wat je wenste is dat wij er allemaal op je verjaardag zijn. Dat cadeau hebben we je tot groot verdriet niet kunnen geven.

Franca van Kraaij

