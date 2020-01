De mooiste brief: "Het leven wordt nooit meer zoals het was"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. Deze week vertelt Sandra over het verlies van haar dochter.

Mijn toenmalige vriend en ik zijn uit elkaar gegaan toen ik 3 maanden zwanger was, dus vanaf haar geboorte waren mijn dochter en ik altijd al met z’n tweetjes. Vanaf het moment dat ze werd geboren, was ik verliefd op haar en naarmate ze ouder werd, kregen we het alleen maar leuker samen. Met z’n tweeën op vakantie, allerlei dingen ondernemen of samen lekker winkelen. Op haar 15e werd ze ziek. Ze voelde pijn als ze diep inademende en werd doorverwezen naar het ziekenhuis. Ze bleek lymfeklierkanker te hebben en onze wereld stortte in. Er zat een tumor tussen haar long en hart. Twee jaar lang heeft ze keihard gevochten tegen de ziekte. Ze onderging operaties, scans, chemo en bestraling, stamceltransplantatie van haar eigen cellen. Niets mocht baten. Uiteindelijk gingen we naar Utrecht voor een stamceltransplantatie van een donor. 6 weken lang moest ze in quarantaine. De eerste 5 weken ging het goed, maar uiteindelijk ging het bergafwaarts met haar longen waardoor ze op de intensive care terechtkwam. Daar heeft ze 10 dagen voor haar leven gevochten, tot ze de strijd verloor. Ik moest afscheid nemen van mijn mooie, lieve meisje. Dat is nu 3 jaar geleden en ik mis haar steeds meer. Het leven wordt nooit meer zoals het was. Zij is het mooiste wat mij is overkomen. De herinneringen aan haar en mijn pijn en verdriet leven voort.”

Sandra

Beeld: iStock.